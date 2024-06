Magni Milan Primavera: UFFICIALE il primo contratto da professionista del terzino – FOTO

Magni Milan Primavera: UFFICIALE il prolungamento contrattuale del terzino. La FOTO pubblicata dal club

In attesa dell’annuncio ufficiale del primo contratto da professionista di Camarda, il Milan Primavera blinda Vittorio Magni. Prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2027 per uno dei tanti talenti che si sono messi in mostra quest’anno con Abate. Di seguito il comunicato e la foto pubblicata dal profilo X dei rossoneri.

✍️ Vittorio Magni, terzino del #MilanPrimavera classe 2006, ha prolungato il contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2027.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/pVumhbDCjq — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) June 6, 2024

