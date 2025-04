Abraham, c’è il suo zampino in Udinese Milan: eguagliato il record personale

Abraham è entrato nel tabellino come assist-man anche nel match tra Udinese e Milan giocato ieri sera

Tammy Abraham in Udinese-Milan è entrato nelle reti dello 0-3 e dello 0-4, con un assist a Theo Hernandez e con un super passaggio per Rafael Leao che ha poi messo in porta Tijjani Reijnders.

Per il centravanti inglese prosegue così un buon momento in termini di contributo ai gol. Per lui è il quarto assist in Serie A, eguagliato il suo record personale stabilito alla prima stagione con la maglia della Roma.