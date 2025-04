Inter Cagliari, Inzaghi pensa a Bayern e Milan? Le scelte di formazione parlano chiaro

Condividi via email

Inter Cagliari, le scelte di formazione di mister Simone Inzaghi. Il tecnico pensa anche agli impegni di Champions League e Coppa Italia?

L’Inter di Simone Inzaghi è ancora in gioco su tre fronti, oggi è impegnata con l’Empoli mercoledì sarà il turno degli ottavi di Champions contro il Bayern e la settimana seguente il derby con il Milan in Coppa Italia. Viste le numerose fatiche il tecnico piacentino ha optato per un po’ di turnover.

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Zalewsi, Frattesi, Cahanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.