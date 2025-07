Osimhen lascia definitivamente il Napoli? Accordo ad un passo col Galatasaray. Ultime

Osimhen può lasciare definitivamente il Napoli: accordo ormai ad un passo tra i partenopei e il Galatasaray. Ultime

Il futuro di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli, sembra ormai segnato: un ritorno a titolo definitivo al Galatasaray. Un’indiscrezione lanciata da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, che sta scuotendo il panorama calcistico e che, se confermata, rappresenterebbe uno dei colpi di mercato più inaspettati di questa finestra estiva.

Dopo una stagione in prestito che lo ha visto brillare con la maglia giallorossa del club turco, Osimhen era tornato a Napoli, dove per alcune settimane si era parlato di un suo possibile inserimento nei piani futuri della squadra partenopea, o addirittura di un clamoroso trasferimento al calciomercato Milan, club che aveva mostrato un certo interesse per le sue prestazioni. Le voci di un approdo a Milano avevano alimentato le fantasie dei tifosi rossoneri, ma ora sembrano definitivamente tramontate di fronte all’accelerazione del Galatasaray.

La trattativa tra il Napoli e il Galatasaray è descritta come “serrata”, un chiaro indicatore della volontà dei turchi di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante in maniera permanente. Un segnale ancora più forte e significativo di questa imminente chiusura è la richiesta ufficiale avanzata dal Galatasaray al Napoli di esentare Osimhen dal raduno di inizio stagione. Una mossa che testimonia la quasi certezza dell’accordo e la necessità di integrare immediatamente il giocatore nei propri schemi, senza perdere tempo prezioso per la preparazione estiva.

L’attaccante nigeriano ha dimostrato di avere un legame speciale con l’ambiente del Galatasaray, dove è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi e dove ha trovato la giusta dimensione per esprimere al meglio il suo talento fisico e la sua straordinaria capacità realizzativa. Il suo impatto sulla Süper Lig è stato notevole, e il suo stile di gioco, fatto di scatti brucianti, pressing incessante e una presenza imponente in area, si sposa perfettamente con le esigenze tattiche del club di Istanbul.

Questo potenziale trasferimento rappresenta un’operazione di grande rilevanza economica e sportiva per entrambi i club. Il Napoli, pur perdendo un attaccante di valore, incasserebbe una cifra importante che potrebbe essere reinvestita sul mercato per rinforzare altri reparti o per puntare su nuovi profili. Il Galatasaray, d’altro canto, si assicurerebbe uno dei giocatori più promettenti e in crescita del panorama calcistico europeo, blindando di fatto il suo reparto offensivo per le prossime stagioni e puntando a riconfermarsi ai vertici del calcio turco e a ben figurare nelle competizioni europee.

L’ufficialità, stando alle informazioni fornite da Matteo Moretto, potrebbe arrivare a stretto giro. Tutti gli occhi sono puntati su questo colpo di scena, che riporterebbe Victor Osimhen dove ha già lasciato un segno indelebile, promettendo nuove emozioni e gol spettacolari sotto il cielo di Istanbul.