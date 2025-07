Mercato Milan, spunta il dettaglio sul contratto di Luka Modric: cambia la struttura dell’accordo tra le parti

Mercato Milan, importante dettaglio sul contratto di Luka Modric: firmerà un annuale secco senza opzione per la stagione successiva

Milano si prepara ad accogliere un vero campione. Domani, il 14 luglio 2025, sarà una giornata storica per i tifosi del Milan: Luka Modrić, il genio croato e vincitore del Pallone d’Oro, è atteso all’aeroporto di Malpensa per dare il via alla sua nuova avventura in rossonero. L’emozione è palpabile, e l’attesa per vedere il maestro del centrocampo indossare la maglia del Diavolo è alle stelle.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, una fonte autorevole nel panorama del calciomercato, Modrić arriverà in Italia per completare le formalità di rito. Il programma prevede l’arrivo a Malpensa, seguito immediatamente dalle visite mediche di rito presso la clinica di riferimento del club. Solo dopo aver superato questi test fondamentali verrà posta la firma sul contratto, che lo legherà ufficialmente al calciomercato Milan.

Questo trasferimento rappresenta un colpo di mercato di grande prestigio per il Milan. Nonostante i suoi quasi 39 anni, Modrić è ancora un giocatore di altissimo livello, capace di dettare i ritmi di gioco, fornire assist illuminanti e garantire una visione di gioco che pochi altri al mondo possiedono. La sua esperienza internazionale, maturata in anni di successi con il Real Madrid e la nazionale croata, sarà un valore aggiunto inestimabile per la squadra di Allegri.

Un dettaglio importante e che conferma le ultime indiscrezioni riguarda la durata del contratto. Come specificato da Matteo Moretto, Modrić firmerà un contratto annuale secco, senza alcuna opzione di rinnovo automatico. Questa formula, pur non garantendo una permanenza a lungo termine, sottolinea la volontà di entrambe le parti di valutare l’andamento della stagione e le condizioni fisiche del giocatore prima di prendere ulteriori decisioni. Sarà una sfida entusiasmante per il croato, che avrà l’opportunità di dimostrare ancora una volta il suo immenso talento in uno dei campionati più tattici e competitivi d’Europa.

L’arrivo di Modrić non è solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale forte lanciato dal Milan sul mercato. Il club dimostra la sua ambizione di voler competere ai massimi livelli, affiancando giovani promesse a calciatori esperti e di caratura internazionale. La sua leadership silenziosa e la sua professionalità saranno un esempio prezioso per i giovani talenti rossoneri, che potranno imparare da uno dei migliori centrocampisti della sua generazione.

I tifosi non vedono l’ora di accoglierlo a San Siro, sperando che possa portare la sua magia e il suo tocco vellutato a centrocampo, contribuendo a raggiungere nuovi successi per il Milan. La giornata di domani sarà quindi cruciale, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella gloriosa storia del club.