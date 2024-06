Milan Femminile, Dubcova può salutare: le OPZIONI sul tavolo per il futuro della rossonera

Si muove anche il calciomercato del Milan Femminile e in tal senso possibile un nuovo addio in casa rossonera: Dubcova può lasciare

Il calciomercato del Milan Femminile è in fermento e in tal senso potrebbe esserci presto un nuovo addio in casa delle rossonere.

Come riportato da Luca Maninetti, è da ritenersi concreto interesse di Slavia Praga e St.Polten per la numero 10, Kamila Dubcova. La giocatrice ceca può lasciare il club e il suo futuro potrebbe essere lontano anche dall’Italia. Vedremo cosa succederà.