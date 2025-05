D’Amico Milan, l’Atalanta fa muro! Contratto blindato, cosa può succedere a fine stagione

D’Amico Milan, difficile la strada che porta all’attuale dirigente dell’Atalanta: contratto fino al 2027 con opzione per un’altra stagione

Il Milan sembra avere un grande interesse per Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo, ma l’Atalanta non sembra intenzionata a lasciarlo andare facilmente. D’Amico ha un contratto con l’Atalanta fino al 2027, con opzione per un altro anno, e il club bergamasco ha già chiarito di non volerlo perdere.

Il Milan potrebbe fare un tentativo per convincere l’Atalanta a liberare D’Amico, ma non ci sono segnali concreti al momento. La decisione potrebbe dipendere dalle esigenze di entrambi i club dopo la fine della stagione, quando si valuteranno le posizioni in classifica e le prospettive future. Se il Milan dovesse perdere D’Amico, potrebbe ripiegare su altri nomi, come Igli Tare, che resta un profilo più accessibile non essendo sotto contratto con nessuna società. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.