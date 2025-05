Mercato Milan, spunta la suggestione Darwin Nunez! Concorrenza elevata, la posizione del Liverpool

Mercato Milan, dall’Inghilterra rilanciano l’interesse dei rossoneri per Darwin Nunez, attaccante in uscita dal Liverpool. I dettagli

Il calciomercato Milan è interessato a Darwin Nunez, attaccante del Liverpool, come potenziale rinforzo per la prossima stagione. Nunez, arrivato al Liverpool nel 2022 per circa 75 milioni di euro, non ha ancora mantenuto le aspettative, nonostante il suo talento evidente.

Anche Atletico Madrid e club della Saudi Pro League, come l‘Al Nassr, seguono da vicino la situazione di Darwin Nunez. L’interesse per Nunez si inserisce nella strategia del Milan di rafforzare il reparto offensivo e costruire il futuro attorno a profili di grande potenziale.