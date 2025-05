Pioli, avventura in Arabia Saudita già finita? Sono tre le opzioni per il futuro dell’ex Milan

Pioli, l’ex allenatore del Milan è vicino all’esonero da parte dell’Al Nassr: il tecnico italiano può tornare in Serie A. Tre le opzioni

Stefano Pioli, ex Milan, potrebbe essere vicino all’esonero dall’Al Nassr, e la sua situazione è legata a una questione burocratica importante. Se dovesse essere esonerato, Pioli sarebbe libero di legarsi a un altro club senza problemi. Tuttavia, se non dovesse arrivare l’esonero, Pioli sarebbe costretto a mantenere la residenza in Arabia Saudita fino alla prima decade di luglio per poter godere della defiscalizzazione del suo ingaggio da 12 milioni di euro più bonus.

La Roma sta studiando il successore di Claudio Ranieri e il nome di Pioli piace molto in casa giallorossa. Anche la Juventus e il Napoli potrebbero essere interessati a Pioli, in caso di mancata conferma di Igor Tudor e vista la delicata situazione di Antonio Conte.