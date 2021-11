Rinnovi Milan, Baiocchini: «Ecco il punto in casa rossonera»

Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport da Casa Milan, ha fatto il punto sui rinnovi di contratto dei rossoneri. Ecco le sue parole

«C’è quello di Pioli che è quello più vicino dall’esser firmato, ufficializzato. Gli accordi sono stati trovati per un adeguamento del contratto: Pioli andrà a guadagnare circa 3,5 milioni con i bonus sfiorerebbe i 4 per un estensione di altri 2 anni con opzione per il terzo. Poi ci sono una serie di giocatori sui quali il Milan sta lavorando come Theo Hernandez, Leao, Benancer per non ripetere le situazioni come Romagnoli e Kessié che sono arrivati a scadenza 2022 e sono molto complicati dall’essere rinnovati. Il Milan vuole muoversi per tempo muovendosi nelle prossime settimane magari anche prima del mercato di gennaio, mettendo tutto nero su bianco».