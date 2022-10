Milan, Gazidis confermato AD fino al 5 dicembre

Lo scorso 14 settembre 2022 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione del Milan. Gazidis confermato fino al 5 dicembre

Come riportato da Calcio&Finanza Gazidis è stato confermato come amministratore delegato del club rossonero fino al prossimo 5 dicembre 2022. Non è ancora chiaro da chi sarà ricoperto il ruolo successivamente. Nelle scorse settimane sono circolate indiscrezioni – che per ora non hanno trovato conferma – a proposito di una nomina di Giorgio Furlani come nuovo CEO.