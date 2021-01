Milan, quasi al completo. I primi passi di Bennacer nell’attesa di Calhanoglu, l’algerino riparte da Bologna mentre Calha si allena da solo

Milan, quasi al completo. I primi passi di Bennacer nell’attesa di Calhanoglu, l’algerino riparte da Bologna mentre Calha si allena da solo. Pioli ritrova a Bologna ritrova il 75 per cento della squadra, oltre a Bennacer ci sarà anche Saelemaekers (presente anche in Coppa) in fascia destra, non il periodo migliore per lui ma comunque indispensabile, date le prestazioni altalenanti di Castillejo.

ANCORA UNA SETTIMANA- Con Ibra davanti, Bennacer in mediana e Saelemaekers a destra, si attende solo il ritorno di Calhanoglu per ricominciare a martellare come in tutto il girone d’andata, chiuso al primo posto. Per Kjaer ci sarà ancora da aspettare ma il tecnico rossonero confida in Tomori, il quale ha ben impressionato in Coppa Italia contro l’Inter. Con tutti gli scongiuri del caso, se la partita di Bologna dovesse finire senza infortuni, Pioli contro il Crotone ultimo in classifica avrebbe quasi tutta la squadra titolare a disposizione.