Gazzetta, Bennacer pronto e in panca. Calha è guarito: si scalda

Gazzetta, focus interno sui pilastri rossoneri ritrovati, Pioli recupera Bennacer e Calhanoglu, due elementi fondamentali alla ripresa di un cammino improvvisamente interrotto dalle sconfitte con Atalanta in campionato ed Inter in Coppa Italia. Bennacer fuori un mese e mezzo per un infortunio muscolare, Calhanoglu colpito dal Covid ma ora guarito e pronto a tornare in campo.

LA SITUAZIONE- “Il centrocampista algerino torna dopo un mese e mezzo. Il turco si è negativizzato. Aggregato oggi?” Si perchè resta l’eventualità che Pioli decida, come riporta la rosea questa mattina, di aggregarlo al gruppo dei convocati per la partita di oggi pomeriggio anche se è molto più probabile rivederlo la prossima settimana, in casa contro il Crotone.