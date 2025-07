Boniface, la prima scelta di Tare: il Milan guarda anche in Premier. Si cerca un attaccante

Boniface è la prima scelta del Milan per rinforzare l’attacco. C’è però un problema!

Il Milan è in piena fase di pianificazione per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione, e il direttore sportivo Igli Tare ha le idee chiare. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, la prima scelta dei rossoneri per il ruolo di centravanti è Victor Boniface, punta nigeriana attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Tuttavia, il Diavolo sta valutando anche un’alternativa di alto profilo: Nicolas Jackson del Chelsea.

Victor Boniface: Il Desiderio Costoso del Milan

Victor Boniface è un attaccante nigeriano classe 2000, noto per la sua fisicità, la sua velocità e un’impressionante capacità di finalizzazione. Dopo essersi messo in mostra nel campionato belga, ha brillato in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, contribuendo in modo significativo al successo della squadra. La sua versatilità gli permette di giocare sia come punta centrale che come esterno, rendendolo un profilo estremamente appetibile per qualsiasi top club europeo.

L’interesse del Milan per Boniface è forte, ma l’operazione si preannuncia complessa e soprattutto costosa. Il Bayer Leverkusen, conscio del valore del suo giocatore e della sua importanza nel progetto tecnico, valuta il nigeriano con una cifra importante, che potrebbe mettere a dura prova le casse del club meneghino. Nonostante ciò, il profilo di Boniface si allinea perfettamente con le esigenze del nuovo assetto tattico che il sette volte campione d’Europa intende adottare.

Nicolas Jackson: L’Alternativa Blues per l’Attacco Rossonero

Parallelamente, il Milan sta sondando il terreno anche per Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001 del Chelsea. Jackson è un centravanti moderno, rapido, tecnico e con un ottimo dribbling, capace di creare superiorità numerica e di finalizzare con precisione. Dopo un’ottima stagione al Villarreal, è passato ai Blues dimostrando le sue qualità anche in un campionato impegnativo come la Premier League.

L’opzione Jackson potrebbe rivelarsi meno onerosa rispetto a Boniface, sebbene il Chelsea sia un club notoriamente restio a privarsi facilmente dei suoi talenti. La situazione del giocatore a Londra e le eventuali necessità del club inglese potrebbero aprire uno spiraglio per il club di Via Aldo Rossi.

La strategia del Milan sembra dunque chiara: puntare su un attaccante giovane, di prospettiva e con già una buona esperienza a livello europeo. La scelta finale dipenderà non solo dalle valutazioni tecniche, ma anche dalla fattibilità economica delle due operazioni. Chi affiancherà, o magari sostituirà, Olivier Giroud nel fronte offensivo rossonero? Le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolverà la ricerca del nuovo bomber per il Diavolo.