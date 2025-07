Ultim’ora Milan, accordo vicino: trovato il sostituto di Theo

Condividi via email

Ultim’ora Milan – Già trovato il sostituto di Theo Hernandez! Accordo vicino con il club

Il Milan ha deciso di imprimere una decisa accelerazione sul mercato per assicurarsi le prestazioni di Archie Brown. Nelle ultimissime ore, i contatti tra il club rossonero e il KAA Gent si sono intensificati, portando a un accordo che sembra ormai a un passo. La dirigenza del Diavolo sta ora lavorando sui dettagli finali del contratto del giovane terzino sinistro, con l’obiettivo di chiudere l’operazione in tempi brevi per evitare possibili inserimenti di altre squadre interessate. La notizia è stata riportata da Matteo Moretto su X, confermando l’impegno del Milan nel rafforzare la propria fascia mancina.

Chi è Archie Brown e Perché il Milan lo Vuole

Archie Brown è un promettente terzino sinistro inglese, nato nel 2002. Cresciuto nelle giovanili del Derby County, si è poi trasferito al KAA Gent, dove ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra nel campionato belga e nelle competizioni europee. Brown è un giocatore moderno, dotato di buona velocità, capacità di spinta sulla fascia e una discreta abilità nel cross. La sua giovane età e il suo potenziale di crescita lo rendono un profilo particolarmente interessante per il Milan, che punta a costruire una rosa competitiva e proiettata al futuro. La sua duttilità tattica gli permette di ricoprire il ruolo di terzino puro, ma anche di adattarsi a un’impostazione più offensiva.

La Strategia del Milan sul Mercato

La fretta con cui il Milan sta cercando di chiudere per Archie Brown indica una chiara volontà di blindare il calciatore prima che altri club possano inserirsi nella trattativa. Il sette volte campione d’Europa è da tempo alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra, un ruolo cruciale nel moderno calcio e che richiede sia solidità difensiva che capacità di contribuire alla fase offensiva. L’arrivo di Brown potrebbe fornire una valida alternativa o un potenziale titolare per l’allenatore Paulo Fonseca, che predilige un gioco dinamico e che necessita di esterni capaci di coprire l’intera corsia.

L’operazione rientra nella più ampia strategia del club meneghino di investire su giovani talenti con margini di miglioramento, capaci di integrarsi nel progetto a lungo termine. Se l’affare andrà in porto, Archie Brown potrebbe diventare un tassello importante per il futuro del Milan, portando nuova linfa e prospettive alla difesa rossonera. I tifosi del Diavolo attendono con ansia l’ufficialità.