Calciomercato Milan, Tare ha già avviato i contatti: spunta un nuovo nome

Calciomercato Milan – Igli Tare avrebbe avviato i contatti per un nuovo profilo

Il Milan guarda al mercato belga per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal giornalista georgiano Lasha Kokiashvili, corrispondente per La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero avviato i primi contatti con il KRC Genk per l’attaccante nigeriano Tolu Arokodare. L’interesse del Diavolo per il centravanti classe 2000 suggerisce una chiara intenzione di aggiungere fisicità e profondità al proprio attacco in vista della prossima stagione.

Chi è Tolu Arokodare?

Tolu Arokodare è un potente centravanti nigeriano, nato nel 2000, noto per la sua stazza imponente (190 cm) e le sue capacità nel gioco aereo. Cresciuto nelle giovanili del Gagra, il giocatore si è messo in mostra nel campionato belga con la maglia del KRC Genk, dove ha dimostrato un buon fiuto per il gol e una notevole attitudine al sacrificio per la squadra. La sua fisicità lo rende un punto di riferimento in attacco, capace di tenere palla e far salire i compagni, oltre a essere una minaccia costante nelle aree avversarie, specialmente sui calci piazzati. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, e ora il club meneghino sembra aver intensificato il proprio pressing.

Le mosse del Milan sul mercato attaccanti

L’eventuale arrivo di Arokodare indicherebbe una strategia ben definita da parte della dirigenza rossonera, probabilmente alla ricerca di un profilo complementare agli attaccanti già presenti in rosa. Il Milan è da tempo alla ricerca di un vice-Giroud o di un attaccante con caratteristiche diverse per ampliare le soluzioni offensive a disposizione di Paulo Fonseca, il nuovo allenatore del club lombardo. L’allenatore portoghese, ex tecnico di Roma e Lilla, è conosciuto per il suo calcio propositivo e potrebbe trovare in Arokodare un elemento funzionale per il suo scacchiere tattico.

I primi colloqui tra il Milan e il KRC Genk suggeriscono che la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Sarà interessante vedere se il club di Via Aldo Rossi riuscirà a portare a termine questa operazione e ad assicurarsi le prestazioni del giovane e promettente attaccante nigeriano, che potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro del sette volte campione d’Europa.