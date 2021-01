Calhanoglu, al lavoro a Milanello per tornare presto in campo, dunque niente Bologna, dopo l’ipotesi che Pioli potesse aggregarlo

Calhanoglu, al lavoro a Milanello per tornare presto in campo, dunque niente Bologna, dopo l’ipotesi che Pioli potesse aggregarlo.

STORIA SU INSTAGRAM- Il centrocampista alle prese con il recupero post Covid ha postato una storia su Instagram mentre su allena, correndo in quel di Milanello: “First step” (primo passo), ha scritto il giocatore rossonero.

NIENTE BOLOGNA- Come detto, oggi non sarà a Bologna, domenica a San Siro arriva il Crotone, prima vera occasione per tornare in campo da titolare sulla trequarti, occupata oggi molto probabilmente da Leao.