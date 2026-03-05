Milan Primavera Cremonese, brusco stop per i rossoneri che cadono in casa contro il fanalino di coda del campionato

Milan Primavera Cremonese, Gashi e Lamorte regalano il successo ai grigiorossi. Seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri

La 28ª giornata del campionato di Primavera 1 si è conclusa con un match decisivo per entrambe le squadre: Milan e Cremonese si sono affrontate a Milano, con obiettivi diversi ma fondamentali per il futuro delle due compagini. Il Milan, 11° in classifica con 37 punti, aveva l’obbligo di fare bottino pieno contro una delle squadre più in difficoltà, la Cremonese, ultima con 19 punti, per provare a risalire posizioni e tenere viva la speranza di una qualificazione nelle prime posizioni. Ma a trionfare sono stati i grigiorossi, che con una vittoria netta per 2-0 grazie alle reti di Gashi e Lamorte, una per tempo, si rilanciano nella corsa per la salvezza.

Il Milan fatica a reagire

Il momento della squadra rossonera è contraddistinto da alti e bassi. Dopo una vittoria convincente contro Genoa (2-1) e Napoli (2-1), la squadra di Giunti si è vista sconfitto 1-0 dalla Roma nell’ultima giornata. La prestazione odierna non ha dato segnali di riscatto: la squadra è partita timida, non riuscendo a reagire prontamente alle iniziative degli avversari, che sono partiti subito forte. Il Milan ha avuto qualche occasione sporadica, ma ha faticato a mantenere il controllo del gioco e a concretizzare le azioni offensive.

Una Cremonese cinica e determinata

Dall’altro lato, la Cremonese ha dimostrato grande carattere e determinazione. Dopo la sconfitta interna con il Monza, i ragazzi di Pavesi sono riusciti a sfruttare al meglio le proprie occasioni. Già al 2′ il primo tentativo con Faye, seguito subito dopo da un’altra incursione pericolosa di Lickunas, fermato da un ottimo Bouyer. Nonostante il dominio dei rossoneri a livello territoriale, la Cremonese ha trovato il gol al 46′ del primo tempo, con Gashi che ha siglato il vantaggio su una ripartenza fulminea finalizzata con un preciso destro.

In apertura di ripresa, al 52′, è arrivato il raddoppio grazie a un cross perfetto di Lickunas, che ha trovato Lamorte pronto a controllare e superare l’avversario per poi siglare il 2-0. Da lì in avanti, il Milan ha cercato di reagire con i cambi e una punizione di Scotti che però è stata ben parata dal portiere Cassin.

La Cremonese sfiora il tris, ma la vittoria è meritata

Nel finale, i grigiorossi hanno avuto altre occasioni per chiudere la partita. Faye e Lickunas sono andati vicini al tris, ma il sinistro di Ossola all’88’ è finito fuori, senza però compromettere il risultato. La Cremonese ha così conquistato una vittoria meritata che tiene viva la speranza di restare in Serie A Primavera.

Con questo successo, la Cremonese sale a 22 punti, avvicinandosi alle squadre in lotta per la salvezza, mentre il Milan dovrà riflettere sulle difficoltà mostrate in questo match e sulle azioni future per rialzarsi.

