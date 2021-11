Maldini a Prime Video: «La Champions è casa nostra, su Kessié...»

Maldini ha parlato a Prime Video nel pre partita di Milan Porto, match valido per la quarta giornata di Champions League. Le sue parole

CHAMPIONS – «La Champions è la nostra casa, speriamo di tornarci spesso»

PATO – «Ci sono giocatori che fanno troppe finte quando basterebbe buttarsi la palla avanti e correre»

MIGLIORAMENTI – «Ci vorrebbe un ranking migliore, bene contro il Liverpool, molto bene contro l’Atletico, male contro il Porto. per fare bene in champions dobbiamo riuscire a esser concentrati per 90 minuti come facciamo anche in campionato»

KESSIE – «È tanto che stiamo parlando di lui, ci sarà occasione di rincontrarci e prendere una decisione in serenità ora pensiamo al campo».