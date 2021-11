Pioli a Prime Video: «Ecco cosa abbiamo sbagliato, sul derby...»

Pioli ha parlato a Prime Video nel post partita di Milan Porto, match valido per la quarta giornata di Champions League. Le sue parole

PARTITA – «Potevamo fare meglio, nel primo tempo non abbiamo avuto lucidità nelle scelte, è chiaro che il gol preso così ci ha destabilizzato, dispiace perchè il risultato poteva essere diverso, buona però la reazione»

LEAO – «Si deve alternare con Theo Hernandez, sono loro che devono decidere sui movimenti per attaccare la porta. Deve ancora crescere, poi non ho avuto quasi mai la possibilit di toglierloa causa dello stop di Rebic, poi influisce anche il fatto che il Porto già è una squadra forte che in trasferta ha fatto sempre bene poi ha sempre avuto un giorno in più di riposo rispetto a noi».

COSA NON E’ ANDATO – «Se ti fai indirizzare il gioco è chiaro che non giochi come vuoi, con la difesa così alta dovevamo cercare un tipo di gioco diverso, palleggiare di meno e cercare più la profondità»

SEGNALI POSITIVI – «I segnali sono positivi, la squadra sta bene anche è dispiaciuta, ci tenavamo a vincere la prima partita in Champions, soprattutto davanti ai nostri tifosi».

DERBY – «L’Inter rimane la favorita perchè ha vinto acnhe lo scudetto l’anno scorso sarà una partita importante noi siamo pronti e carichi per affrontarla. Livepoool-Atletico Mardid? No ora vado a vedere l’Inter».