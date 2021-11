Conceicao: «Milan? Dobbiamo stare attenti non solo a Ibra»

Sergio Conceicao ha parlato a poche ore dalla sfida Champions del Porto contro il Milan, ecco le sue parole sul match e i rossoneri

Sergio Conceicao ha parlato a poche ore dalla sfida Champions del Porto contro il Milan, ecco le sue parole sul match e i rossoneri:

DIFFICOLTÁ CHAMPIONS – «Un giorne difficile per la nostra squadra, il Liverpool è forte, quindi è molto difficile per tutte le altre squadre che inseguono visto che sono nettamente in vantaggio sulle altre».

MILAN – «Con il Milan sarà una partita complicata, sappiamo che un risultato positivo a San Siro potrebbe darci punti necessari per passare il turno. Conosciamo le qualità di Ibra e sappiamo di dover stare attenti a lui come a tutti gli altri giocatori del Milan perchè ha grande qualità. Dobbiamo stare attenti a tutta la squadra e anche alle loro individualità più forti».