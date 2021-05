Milan, patto Champions ok ma ora ci vogliono gioco e risultati perché ormai è ciò che conta più di ogni altra cosa, per non vanificare tutto

MOMENTO DELICATISSIMO- Il momento è delicatissimo- si legge alla pagina 40 del Corriere della sera- ecco perché fra martedì e ieri a Milanello i leader hanno preso la parola stringendo quello che al quartier generale di Carnago definiscono un patto Champions. Maldini, Pioli e Ibrahimovic hanno parlato chiaro- prosegue il quotidiano- nulla è deciso, tutto è aperto, proviamoci fino alla fine, ma dobbiamo tutti dare di più. Occorre però tornare quelli di tre mesi fa, perché nel girone di ritorno il crollo è stato verticale, il ritmo non è stato da quarto posto”.