Repice sulla corsa Champions: «Penso che la Juventus ne abbia di più del Milan»

Francesco Repice, storica voce del calcio italiano, ha parlato della combattutissima corsa Champions. Le sue parole

Nella sua lunga carriera, Francesco Repice ha commentato alcuni dei più grandi successi della del calcio italiano. Il Mondiale 2006 ma anche i tanti scudetti bianconeri e non solo. La storica voce di Radio Rai ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Queste le sue dichiarazioni sulla corsa Champions:

Corsa Champions: Inter e Atalanta hanno il posto al sicuro. La Juve rischia di rimanere fuori con Milan, Napoli e Lazio in corsa per due posti?

«Con Milan e Lazio no, ma con il Napoli sì. Credo che la Juventus rischi soprattutto contro il Napoli, una squadra molto forte che viaggia alla velocità dell’Atalanta. Gattuso sta per abbandonare la panchina del Napoli e mi viene da ridere. Nella fase cruciale della stagione ha avuto fuori 12-13 titolari per un mese eppure il Napoli è lì e se avesse avuto l’organico a posto, a quest’ora sarebbe in lotta per lo scudetto. Il vero rivale è il Napoli».

La Juve ha lo scontro diretto contro il Milan: si rischia un’Atalanta bis?

«Penso che la Juventus ne abbia di più del Milan in questo momento. Nelle partite che ha perso o pareggiato – anche contro Fiorentina e Atalanta – ha giocato bene. Il secondo tempo al Franchi e la gara del Gewiss Stadium sono state partite giocate bene. Non credo che la Juve abbia da temere un crollo contro il Milan».