Milan-Novara 4-2: grande rimonta rossonera. Paquetà protagonista

Milan-Novara live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della prima amichevole stagionale

Milan-Novara streaming: domani a Milanello dalle ore 17 il Milan disputerà la prima amichevole stagionale contro il Novara, ecco dove poter vedere la gara in streaming e diretta tv:

Milan-Novara sarà trasmessa su Milan TV per tutti gli abbonati (canale 230 di Sky e in streaming su Sky Go). La gara di domani sarà anche visibile in diretta per tutti i possessori dell’abbonamento DAZN con collegamento da Milanello a partire dalle ore 16:45.

Milan-Novara, cronaca testuale

22′: Finisce qui la partita. 4-2 per il Milan.

16′: GOL!! PAQUETA’!! Accelerazione di Laxalt sulla sinistra. Arrivato sul fondo crossa in mezzo per il brasiliano, che con una bella girata sigla il 4-2.

16′: Assist di Theo, Robach spinge in rete. Ma è fuorigioco.

7′: VANTAGGIO MILAN! CALABRIA! Palo di Paquetà con un bel tiro da fuori. Sulla ribattuta arriva Calabria che manda in rete. 3-2!

INTERVALLO.

20′: Finisce qui il secondo mini-tempo. Il Milan è riuscito a rimontare i due gol di svantaggio.

12′: GOL GOL! PAREGGIO DI LAXALT! Bella l’azione di Robach, che arrivato a fondo area serve in mezzo Laxalt. L’uruguagio spinge agilmente in porta.

6′: GOL DEL MILAN! PAQUETA’! Scambio del brasiliano con Ibra, ingresso in area di rigore, finta rapida e piattone vincente. Bel goal!

21′: In campo Bellodi per Halilovic, Robach per Tonin.

20′: Finisce qui il primo dei tre tempi.

13′: Raddoppia il Novara! 0-2! Ancora Bellicchi, che si gira al limite dell’area e trafigge Donnarumma con una bella conclusione.

10′: Gol del Novara! Calcio d’angolo per i piemontesi, sponda di testa e spinta in rete facile da parte di Bellicchi. Non può nulla Antonio Donnarumma.

7′: Ritmi elevati in questo avvio di gara.

1′: Partiti! E’ iniziata l’amichevole Milan-Novara.

Milan-Novara, formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Hernández; Kessie, Bennacer; Halilović, Paquetá, Tonin; Ibrahimović. All. Pioli

Milan-Novara, i precedenti

Nella storia tra le due compagini nelle gare ufficiali sono 10 i successi del Milan, uno quello del Novara e altrettanti i pareggi. Nella passata pre-stagione le squadre si sono già affrontate in quel di Milanello: pareggio per 1-1 con il gol primo gol rossonero di Theo Hernandez.

Milanello, il programma della giornata

Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, il programma di domani prevede una doppia sessione di allenamento: il primo alle 10.30, mentre alle 17.00 i rossoneri disputeranno un’amichevole contro il Novara.