Pioli a Sky: «Ecco perché non giocano Tonali e Giroud»

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan Liverpool, valida per la prima giornata del gruppo B di Champions League, ecco cosa ha detto sul balottaggio tra Rebic e Giroud e l’assenza di Tonali:

«Sono rimasti fuori per ragioni tattiche ma anche fisiche. Olivier è rimasto fermo per due settimane non può avere moltissimo minutaggio oltre che Rebic mi è piaciuto domenica, Tonali ha avuto qualche problemino era un po’ indisposto e poi qualche rotazione serve a mantenere alta la prestazione della squadra»