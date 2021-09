Calabria a Sky Sport: «Volevo la vittoria, sulla fascia da capitano..»

Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Milan Liverpool ecco cosa ha detto

Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Milan Liverpool, valida per la prima giornata del gruppo B di Champions League, ecco cosa ha detto:

SULLA PARITA – «Sono partiti forte, si vede che è un altro ritmo, hanno dei giocatori fenomenali sia gli 11 sia quelli che sono entrati. Non abbiamo avuto paura, eravamo fuori giri non riuscivamo a trovare la quadra poi l’abbiamo trovata. Quello che mi dispiace è che i due gol del secondo tempo erano evitabili»

BICCHIERE MEZZO PIENO – «Riuscire a fare due gol in questo stadio, ad una una delle squadre d’Europa e del Mondo con questi tifosi con molti di noi che erano alla prima volta in Champions, era normale faticare a tratti, ci servirà da lezione, dobbiamo essere consapevoli della forza che possiamo mettere in campo, prendiamo quello di buono abbiamo fatto».

FASCIA DA CAPITANO – «È un orgoglio. Il sogno di ogni bambino in questo teatro, speravo di poter festeggiare con una vittoria, ma abbiamo ancora tante partite per vincere, la strada è ancora lunga».