Milan Lecce, precedenti nettamenti favorevoli ai rossoneri: c’è un solo precedente che sorride ai Salentini, ecco chi fu decisivo!

Milan Lecce, precedenti nettamenti favorevoli ai rossoneri. Per i salentini un solo successo nelle ultime 28 sfide, ecco chi la decise

I precedenti di Serie A tra Lecce e Milan raccontano una storia a senso unico. Secondo quanto riportato da Opta, il Lecce ha vinto solo una delle ultime 28 sfide di campionato contro i rossoneri, con un bilancio che parla di 11 pareggi e 16 sconfitte.

L’unico successo giallorosso in questo lungo arco temporale risale addirittura al 1° aprile 2006, quando il Lecce si impose 1-0 al Via del Mare grazie a una rete di Axel Konan. Da allora, il Milan è rimasto imbattuto per oltre quindici anni negli scontri diretti di Serie A contro i salentini.

Il dato evidenziato da Opta sottolinea la difficoltà storica del Lecce nel trovare continuità di risultati contro il club rossonero, indipendentemente da stagioni, categorie o momenti delle due squadre. Per il Milan, invece, i precedenti rappresentano un chiaro segnale di supremazia statistica, costruita nel tempo attraverso solidità, qualità tecnica e gestione dei momenti chiave delle partite.

Una statistica che pesa anche a livello psicologico e che accompagna ogni nuovo confronto tra le due squadre, rendendo il Milan una delle avversarie storicamente più complicate da affrontare per il Lecce nel massimo campionato.

