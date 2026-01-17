Allegri lancia Odogu in vista di Milan Lecce? L’annuncio del tecnico in conferenza stampa

Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce di domani sera, ha speso bellissime parole per Odogu

Nella conferenza stampa di oggi, sabato 17 gennaio 2026, Massimiliano Allegri ha lanciato un messaggio chiaro alla dirigenza e all’ambiente rossonero a poche ore dal match contro il Lecce. Mentre i rumors di mercato continuano a accostare nomi come Gila o Maguire al Diavolo, il tecnico toscano ha scelto la linea della coerenza e della valorizzazione interna.

Le parole del Mister: focus sui giovani e sul mercato

Allegri ha voluto sottolineare l’importanza della compattezza del gruppo, citando esplicitamente uno dei volti nuovi del progetto rossonero:

Fiducia in David Odogu: «Se ci fosse bisogno in questo momento anche di Odogu , un ragazzo giovane che ha giocato poco, sono sicuro che se dovesse giocare farebbe una buona prestazione». Il centrale tedesco classe 2006, arrivato in estate dal Wolfsburg, viene descritto dal tecnico come un elemento pronto al salto, confermando la volontà di Allegri di non aver paura a lanciare i talenti del Milan Futuro .

«Se ci fosse bisogno in questo momento anche di , un ragazzo giovane che ha giocato poco, sono sicuro che se dovesse giocare farebbe una buona prestazione». Il centrale tedesco classe 2006, arrivato in estate dal Wolfsburg, viene descritto dal tecnico come un elemento pronto al salto, confermando la volontà di Allegri di non aver paura a lanciare i talenti del . Niente acquisti “tanto per fare”: Sul fronte entrate, Allegri è stato perentorio: «Far arrivare giocatori, in questo momento qui, che non servono o non migliorano la rosa non ha senso». Un messaggio che sembra frenare le trattative per i profili che non garantiscano un salto di qualità immediato rispetto a chi è già a Milanello.

Sul fronte entrate, Allegri è stato perentorio: «Far arrivare giocatori, in questo momento qui, che non servono o non migliorano la rosa non ha senso». Un messaggio che sembra frenare le trattative per i profili che non garantiscano un salto di qualità immediato rispetto a chi è già a Milanello. Gestione Pavlovic: Il tecnico ha confermato che Pavlovic difficilmente sarà del match: «Fino a ieri non riusciva nemmeno a colpire di testa». Una defezione che apre ulteriormente le porte alla candidatura dei giovani o alla conferma della coppia Gabbia-De Winter.

L’identikit di David Odogu

Per chi ancora non lo conoscesse bene, ecco chi è il giovane difensore citato da Allegri:

Fisicità e Prospettiva: Alto 1,91 m , destro di piede, è un nazionale Under 20 tedesco. Arrivato l’1 settembre 2025, indossa la maglia numero 27.

Alto , destro di piede, è un nazionale Under 20 tedesco. Arrivato l’1 settembre 2025, indossa la maglia numero 27. Caratteristiche: Giocatore esplosivo e veloce nonostante la stazza, eccelle nel gioco aereo. Sebbene Allegri l’abbia gestito con prudenza nella prima parte di stagione, le sue parole oggi suonano come un’investitura ufficiale.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.