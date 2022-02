Milan Lazio, Immobile sfida Giroud, e c’è il retroscena di mercato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ciro Immobile continua a buttarla dentro con una regolarità impressionante: ora la sfida al Milan di Giroud in Coppa Italia a San Siro

Ciro Immobile continua a trascinare la Lazio. Con la rete di sabato sera alla Fiorentina, come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, è salito a quota 18 centri in campionato con due assist all’attivo: nessuno in Europa ha questi numeri nelle ultime tre stagioni.

Sarri si è dovuto adattare alle caratteristiche di un bomber che anche nei primi mesi difficili della nuova gestione tecnica ha continuato senza problemi a fare quello che gli riesce meglio: segnare in quasi ogni partita. Ora nel mirino c’è il Milan del quasi compagno di reparto Giroud: nel gennaio 2020 il centravanti francese fu infatti ad un passo dal trasferimento in biancoceleste. Immobile, che al Milan ha già segnato sei reti a San Siro tutte in campionato realizzando invece in Coppa Italia l’assist decisivo per Correa nella semifinale dell’aprile 2019, vuole centrare il penultimo atto della competizione per rimanere in corsa su tre fronti.