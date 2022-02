Milan Lazio, arriva la prima convocazione per il nuovo acquisto?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Potrebbe arrivare la prima convocazione per Dimitrije Kamenovic contro il Milan in Coppa Italia

Scatta l’ora di Dimitrije Kamenovic. Il difensore – arrivato in estate ma tesserato ufficialmente solo il 31 gennaio – dovrebbe essere convocato per la sfida di domani sera contro il Milan in Coppa Italia.

Kamenovic ha risolto i problemi burocratici che non gli hanno permesso di rispondere alla convocazione per la trasferta vittoriosa di Firenze ma dovrebbe invece partire con la squadra per Milano.