Milan, la panchina oggi può fare la differenza: servirà l’aiuto di tutti

Milan, finalmente una panchina rassicurante. Oggi contro la Fiorentina potrebbe servire l’apporto di tutti, data l’emergenza palesatasi

Milan, finalmente una panchina rassicurante. Oggi contro la Fiorentina potrebbe servire l’apporto di tutti, data l’emergenza palesatasi. Come abbiamo detto, nella giornata di oggi l’infermeria si riempie con altri due nomi, ovvero quello di Bennacer e di castillejo seppur con problematiche lievi.

UN OCCHIO ALLA PANCHINA- 1 Tatarusanu, 90 A. Donnarumma, 14 Conti, 5 Dalot, 43 Duarte, 46 Gabbia, Kalulu, 33 Krunic, 15 Hauge, 29 Colombo, 27 Maldini. Insomma ce n’è abbastanza per star tranquilli in ogni reparto.

IL MERCATO SI FARÀ- Questo non fermerà il mercato di gennaio, soprattutto per quanto riguarda la difesa centrale e l’attacco, sempre in zona centrale, utile a dar man forte ad Ibra. Niente di particolarmente necessario ma, possibilità alla mano, non sarebbe il caso di farsi sfuggire qualche occasione interessante, come ricordato ultimamente da Maldini.