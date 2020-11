Maldini: «Thauvin? Al Milan serve un mix tra gioventù ed esperienza»

Maldini ha parlato al programma di calcio francese Telefoot, l’occasione è Thauvin del Marsiglia, in scadenza contrattuale a giugno

Maldini ha parlato al programma di calcio francese Telefoot, l’occasione è Thauvin del Marsiglia, in scadenza contrattuale a giugno. Come riporta Gazzetta dello sport di questa mattina, il d.t. rossonero si è espresso in un’intervista a Telefoot, programma di calcio francese.

FINE CONTRATTO- «Thauvin è un giocatore che a giugno sarà a fine contratto, quindi dal punto di vista economico è interessante.

ALTO LIVELLO- «È un giocatore di alto livello anche se, per l’età che ha, non è esattamente il prototipo di calciatore che abbiamo preso in questi due anni. Ma quello che diciamo sempre noi è che il mix giusto è quello formato da tanti giocatori giovani insieme a giocatori con un pochino di esperienza in più. Thauvin è sicuramente un profilo che va seguito».