Milan-Fiorentina, assenti Bennacer e Castillejo: problemi per entrambi ma niente di particolarmente serio, più che altro è precauzione. Affaticamento muscolare per entrambi, problema all’adduttore per Bennacer, infiammazione al ginocchio per Castillejo. Dunque precauzionalmente a riposo in vista dei prossimi scontri ravvicinati.

CHI GIOCA- Al loro posto rispettivamente Tonali e Saelemaekers che andranno uno in mediana a fianco di Kessie e l’altro sulla destra al posto di Catillejo. In mezzo ci sarà Calahoglu, a sinistra Diaz, tutti alle spalle di Rebic.