Milan, la pagella del 2020: i voti agli attaccanti rossoneri

Pagella del 2020 del Milan: concludiamo con gli attaccanti della rosa rossonera partendo ovviamente da Zlatan Ibrahimovic

Si chiude un anno difficile ma splendido, calcisticamente parlando, per il Milan. Ecco il voto di Milan News 24 ai giocatori rossoneri al termine di questo anno solare. Dopo i portieri, i difensori e i centrocampisti proseguiamo con gli attaccanti: Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Jens Petter Hauge, Rafael Leao, Hakan Calhanoglu, Brahim Diaz, Alexis Saelemaekers, Samu Castillejo, Rafael Leao, Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.

Zlatan Ibrahimovic 8,5: Fortissimo, leader, semplicemente Zlatan. Meriterebbe un nove pieno ma gli infortuni che l’hanno costretto a saltare 11 gare su 24.

Ante Rebic 7: Un 2020 da record (almeno inizialmente) quello dell’attaccante croato. L’infortunio di Crotone sembra però aver rotto qualcosa, oltre al suo gomito, la rete ritrovata contro la Lazio lascia però ben sperare per l’anno venturo.

Jens Petter Hauge 6,5: Si è presentato al Milan con un gran gol a San Siro vestendo la maglia del Bodo/Glimt e si è confermato come “bello di notte” anche in rossonero soprattutto in Europa. In Serie A gli spazi sono minori e le difese più attente, adattarsi non sarà facile ma ha tutte le qualità per riuscirci al più presto.

Rafael Leao 7: L’ assist nel derby, i due alla Roma e la rete più veloce nella storia del campionato italiano lo candidano giustamente tra i talenti più promettenti presenti nella rosa di Pioli. I margini di miglioramento sono enormi, se il 2021 dovesse rivelarsi essere il suo anno per i tifosi del Milan saranno gioie enormi.

Hakan Calhanoglu 8: 6 gol e 8 assist in 20 gare lo eleggono giocatore più influente nel 2020 del Milan ma anche dell’intera Serie A. Il contratto in scadenza lo spinge, a suo modo giustamente, a battere cassa. Il turco merita un adeguamento di ingaggio ma lo splendido 2020 vissuto non può cancellare gli alti bassi dei 3 anni precedenti. Trovare una quadra non sarà facile ma il matrimonio tra Hakan e il Milan non può finire nel momento migliore.

Brahim Diaz 6,5: Arrivato con la formula del prestito secco dal Real Madrid, Brahim Diaz si è ritagliato il proprio spazio nella rosa di Stefano Pioli a suon di gol e assist. Il suo fisico lillipuziano purtroppo non sempre l’aiuta ad essere dentro il gioco per l’intero corso della gara. Il suo 2021 forse non lo porterà a diventare a titolo definitivo un giocatore del Milan ma ciò che conta è l’oggi, per il domani si vedrà.

Alexis Saelemaekers 7,5: La rivelazione che nessuno, a parte Moncada e i talent scout rossoneri, conoscevano prima di venire presentato a Milanello al fianco di quell’allenatore e quegli stessi dirigenti che oggi con purezza d’animo ammettono “Non lo conoscevamo”.

Samu Castillejo 6,5: Approfittando degli infortuni che hanno falcidiato il reparto si è ritagliato uno spazio in questo finale del 2020. Se a gennaio dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile partirà, ma al Milan non hanno fretta.

Daniel Maldini Lorenzo Colombo, senza voto: il loro 2020 al Milan è stato un trampolino ancora troppo alto per poter essere osato. Il 2021 rappresenterà la loro gavetta forse non al Milan.