Pagella del 2020 del Milan: partiamo dai portieri della rosa rossonera Gigio Donnarumma, Tatarusanu e Antonio Donnarumma

Si chiude un anno difficile ma splendido, calcisticamente parlando, per il Milan. Ecco il voto di Milan News 24 ai giocatori rossoneri al termine di questo anno solare. Si parte dai portieri Gianluigi Donnarumma, Ciprian Tatarusanu e Antonio Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma 8

Al momento, per distacco, il migliore portiere al mondo. Gigio in un solo anno ha dimostrato una crescita tecnica e umana straordinaria palesandosi come leader “rumoroso” della retroguardia rossonera come testimoniato dal vocione che sempre più spesso risuona nitido all’interno degli stadi vuoti. Nelle sue mani – secondo i dati Opta – il Milan ha evitato almeno 4 gol subiti con una media salvataggi del 79% rispetto ai tiri ricevuti. Numeri mostruosi ma che rispecchiano solo parzialmente quale sia il “Fattore Gigio”, il secondo giocatore più pagato dell’intera rosa e probabilmente presto il primo dell’era Elliott a superare i 7 milioni a stagione.

Ciprian Tatarusanu 5,5

L’esordio negativo contro la Roma, arrivato all’ultimo momento dopo la positività al tampone riscontrata a Donnarumma nelle ore precedenti, influenza ovviamente il voto all’estremo difensore rumeno. “Tata” – come viene chiamato dai compagni – è però un giocatore esperto e in quanto tale non si è fatto abbattere riuscendo ad ottenere due clean sheet nelle due gare disputate successivamente nell’andata e ritorno contro lo Sparta Praga.

Antonio Donnarumma senza voto

Ovviamente senza voto l’annata di Antonio Donnarumma che in questo 2020 ha disputato una sola gara (in Coppa Italia contro la Spal nella scorsa stagione).