Milan, interesse per Boateng. Il Siviglia torna su Suso

Milan ancora sul mercato sia in entrata che in uscita, torna l’interesse per Boateng così come quello del Siviglia per Suso, escluso a Cagliari

Milan, dalla Germania si parla di un interesse per Jerome Boateng del Bayern Monaco, fratello dell’ex rossonero Kevin-Prince. Il ragazzo, classe 1988, vanta 15 presenze sin qui in stagione e secondo Sportmediaset, i rossoneri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, in modo tale da garantire maggiore esperienza dopo l’arrivo di Ibra. Attenzione però all’Arsenal.

SUSO PUNTATO A SIVIGLIA- A Siviglia si parla invece di Suso. L’esterno spagnolo è da sempre un pallino di Monchi, ds degli andalusi, il quale aveva già provato a prenderlo ai tempi della Roma. Per il Milan si parte da 25 milioni di euro più bonus, Raiola lo sa e non molto tempo fa aveva promesso di portare in sede un’offerta congrua alle richieste.