Novellino: «Derby? Il Milan in campionato non ha mai sbagliato»

Walter Novellino ha parlato a Tuttomercatoweb.com dicendo la sua del derby della Madonnina tra Milan e Inter. Le sue parole:

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE – «Dopo la vittoria di ieri l’Inter forse arriva un po’ meglio a questo appuntamento. Il Milan comunque in campionato non ha mai sbagliato. Direi che sarà una gara alla pari, però la qualità dell’Inter sta venendo fuori, sta emergendo ciò che vuole Simone Inzaghi. Onestamente pure il Milan ha qualità ma va detto che in Champions è anche sfortunato perchè il gol preso era viziato da un fallo e il Var doveva richiamare l’arbitro»

CHAMPIONS MILAN – «Non è fortunato e forse paga l’inesperienza di tanti giovani; l’impatto iniziale con la gara penalizza il Milan».

CHE PARTITA SARÁ- «Sì ma anche le difese sono forti. Se analizzo le due squadre le vedo in pareggio in tutto, fermo restando che sto notando una gran crescita dell’Inter».

UOMINI DECISIVI – «Ibra da una parte e poi Dzeko dall’altra. A me piace molto il centrocampo dell’Inter Dzeko ma parlando dell’attacco vedo berne anche Sanchez che quando entra ha qualità e salta bene uomo, poi c’è Lautaro».

PARTITA DECISIVA – «Sì. E’ una rincorsa impegnativa e il derby sarà una gara determinante anche sotto il punto di vista psicologico».