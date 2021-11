Cruz elogia Ibrahimovic: «Non mi aspettavo giocasse ancora»

Julio Cruz, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha ricordato gli anni con Ibrahimovic elogiandolo perchè gioca ancora e le sue qualità

Julio Cruz, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha ricordato gli anni con Ibrahimovic all’Inter elogiandolo perchè gioca ancora e le sue qualità. Ecco le sue parole:

RICORDI – «Non so perchè quando era all’Inter scelse la 8, la maglia numero 9 non me l’ha mai chiesta. Con Ibra ci siamo divertiti, abbiamo giocato insieme vincendo uno scudetto, giocando quasi sempre noi due, anche se c’era chi diceva che non potevamo giocare insieme perchè eravamo simili, però quell’anno è stato bellissimo perchè lui ha fatto tanti gol e anche io»

ANCORA IN CAMPO – «Non me lo aspettavo. Gli faccio i complimenti per come è arrivato a 40 anni così come sta lui. Sicuramente agli interisti non piacerà quello che gli dirò, però avere 40 anni giocare fare quello che ha fatto domenica contro la Roma su puzione è incredibile. Mi fa piacere perchè è un ragazzo in gamba, che ha sempre lavorato, anche se chi non lo conosce può dire che è arrogante è un ragazzo per bene, un grandissimo giocatore e ha vissuto un periodo dove ci sono stati due grandissimi come Messi e Ronaldo per competere per tanti trofei che si potevano vincere, per esempio un pallone d’oro »