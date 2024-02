Milan a segno ma anche colpito nei due tempi, il dato A SORPRESA: non accadeva dal 1960

Milan a segno ma anche colpito nei due tempi contro il Frosinone, il dato A SORPRESA: non accadeva dal 1960. La statistica

Il successo ottenuto dal Milan contro il Frosinone ha tanto da raccontare anche dal punto di vista dei numeri e delle statistiche. In particolare, a colpire è il dato relativo ai gol segnati e subiti in entrambe le frazioni di gioco dai rossoneri (nelle ultime 3 partite): non accadeva dal 1960. Numeri che confermano come l’assetto difensivo della squadra sia comunque in difficoltà.

Come riferisce Giuseppe Pastore su X: «Per la terza partita di fila in Serie A, il Milan ha segnato e subito gol sia nel primo che nel secondo tempo: non gli succedeva dal marzo-aprile 1960 (Udinese-Milan 2-2, Milan-Inter 5-3, Milan-Padova 3-2), allenatore Luigi Bonizzoni».