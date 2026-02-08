Milan Futuro Ciserano Bergamo, le scelte ufficiali per la 23esima giornata

Milan Futuro Ciserano Bergamo vede protagoniste le formazioni di una sfida cruciale per il girone B di Serie D: le scelte dei tecnici

Il campionato di Serie D, giunto alla sua ventitreesima giornata, propone un incrocio estremamente interessante nel girone B. Sul rettangolo verde si sfidano il Milan Futuro e la Virtus Ciserano Bergamo, due realtà con obiettivi e filosofie differenti ma accomunate dalla fame di risultati in questa fase calda della stagione 2026. La formazione di casa, progetto dedicato alla crescita dei giovani prospetti del vivaio, si presenta ai nastri di partenza con una fisionomia ben definita.

Sulla panchina dei padroni di casa siede Massimo Oddo, ex terzino campione del mondo e allenatore di provata esperienza, chiamato a guidare i ragazzi nel percorso di maturazione tra i dilettanti. Tra i pali spicca Torriani, portiere reattivo e molto dotato tecnicamente, protetto da una linea difensiva dove spicca la fisicità di Zukic. A centrocampo, la visione di gioco è affidata a Eletu, mediano dinamico con ottimi tempi di inserimento, mentre davanti fari puntati su Traore, esterno offensivo rapido e letale nell’uno contro uno.

Dall’altra parte del campo, la Virtus Ciserano risponde con un undici quadrato e battagliero. Il tecnico Nicola Valenti, allenatore noto per la sua capacità di organizzare al meglio la fase difensiva, si affida all’esperienza di Cavalieri tra i pali e alla sostanza di Lozza nel reparto avanzato. Sarà una battaglia tattica intensa, con i padroni di casa che cercheranno di imporre il proprio palleggio e gli ospiti pronti a colpire di rimessa.

L’incontro è diretto dall’arbitro Alessandro Dallagà, chiamato a gestire una sfida che mette in palio punti pesanti per la classifica. Di seguito, i dettagli completi dei ventidue che inizieranno il match.

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN FUTURO: Torriani; Cappelletti, Borsani, Zukic, Eletu, Vladimirov, Zukic, Ossola, Sala, Asanji, Sardo, Traore.

VIRTUS CISERANO: Cavalieri, De Felice, Caccia, Manzi, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Costa, Lozza, Marin, Viscardi.