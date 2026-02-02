Calciomercato Milan Futuro, ufficiale l’arrivo di Dalpiaz: il comunicato del club rossonero

Calciomercato
Calciomercato Milan Futuro, i rossoneri hanno ufficializzato l’arrivo di Dalpiaz dal Bayern Monaco: la nota del club rossonero
Il calciomercato del Milan Futuro si chiude con un colpo di prospettiva internazionale. Come comunicato ufficialmente dal club, Magnus Dalpiaz è un nuovo giocatore rossonero. Il difensore austriaco, classe 2007, arriva dal Bayern Monaco per rinforzare la rosa a disposizione di mister Massimo Oddo.
Calciomercato Milan Futuro, I dettagli dell’operazione e il profilo tecnico
L’accordo con i bavaresi è stato strutturato per permettere al Milan di valutare il talento del ragazzo nel medio periodo:
- La Formula: Il trasferimento avviene in prestito temporaneo (5 mesi) con opzione di acquisto a favore del Milan. Il Bayern Monaco, tuttavia, si è riservato una contro-opzione (buy-back) per mantenere il controllo sul futuro del calciatore in caso di esplosione definitiva a San Siro.
- Il Ruolo: Dalpiaz è un difensore estremamente duttile. Sebbene la sua posizione naturale sia quella di terzino destro, nelle giovanili del Bayern e con la nazionale austriaca ha dimostrato di poter agire con efficacia anche come difensore centrale (sia a destra che a sinistra) o come terzino mancino.
- Propensione al Gol: Nonostante il ruolo arretrato, vanta numeri impressionanti sotto porta per un difensore: nel settembre 2024 ha segnato addirittura 4 gol in una singola partita di Youth League contro il Greuther Fürth U19.
Tra Futuro e Prima Squadra
Magnus Dalpiaz si aggregherà immediatamente al progetto Milan Futuro in Serie C, ma il piano concordato tra Allegri e lo staff tecnico prevede che il ragazzo si alleni regolarmente con la Prima Squadra. Questa integrazione servirà a monitorare la sua crescita e a prepararlo come possibile alternativa per il futuro prossimo della difesa rossonera.