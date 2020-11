Milan-Fiorentina, mediana intoccabile. Brahim Diaz dal primo minuto

Milan-Fiorentina è la prossima gara per i rossoneri che torneranno in campo tre giorni dopo il match di Europa League, Diaz dal primo minuto

Milan-Fiorentina è la prossima gara per i rossoneri che torneranno in campo domenica pomeriggio alle 15, tre giorni dopo il match di Europa League. Diaz dal primo minuto, per quanto riguarda il resto dello schieramento, nessun cambio particolare se non quelli rispetto alla gara con il Lille. Formazione titolare al completo secondo goal.com.

DENTRO DIAZ- Dentro Diaz a sinistra dal primo minuto, dalla parte opposta Castillejo, mentre al centro Calhanoglu, sempre al top nonostante le ultime di mercato con lo United che incombe nello stallo con la società. In avanti Rebic, in mediana Kessie e Bennacer a dare un po’ di perfezione, linea a quattro dietro classica con Donnarumma in porta. per la Fiorentina recupera Ribery.

MILAN (4-2-3-1)- Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Ibrahimovic, Leão, Saelemaekers

FIORENTINA (4-3-3)- Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery; Squalificati: nessuno; Indisponibili: nessuno