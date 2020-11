Rebic, la forma non è ottimale ma la presenza c’è e si vede: lascia il segno in una gara difficile dove gli capita una sola occasione

Rebic, la forma non è ottimale ma la presenza c’è e si vede: lascia il segno in una gara difficile dove gli capita una sola occasione da trasformare in rete. Detto fatto, come riporta questa mattina Tuttosport, la sua presenza c’è e si vede nel momento del bisogno, l’assist per Castillejo è presto fatto ed il goal diventa determinante ai fini del risultato.

CENTELLINATO- “Rebic fa il leader ma va centellinato”. Apre così il quotidiano a pag. 13 che poi ricorda anche l’assist fornito dal giocatore ad Ibra contro il Napoli, a sottolineare il sacrificio dei giocatori di Bonera, completamente a servizio della causa rossonera.