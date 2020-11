Lille-Milan: Tonali promosso, che classe quella verticalizzazione per Rebic

Lille-Milan è stata la gara della prima vera prestazione convincente per Sandro Tonali con la maglia rossonera

Lille-Milan è stata l’occasione per vedere finalmente in mostra il talento di Sandro Tonali. Il centrocampista classe ’00, criticato per un avvio di stagione non convincente, stasera ha fatto rivedere, anche se a sprazzi, lo straordinario giocatore ammirato a Brescia.

Sua la verticalizzazione per Rebic che dà il via al gol del vantaggio. Un colpo di classe sia per l’idea che per esecuzione. A confermare la crescita del ragazzo è proprio Bonera, che nel post-partita dichiara: «Fa parte di un percorso di crescita, abbiamo fiducia nel ragazzo, oggi è stato determinante. E’ un ragazzo serio e intelligente, siamo molto contenti di lui».