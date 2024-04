Rugani Milan, il difensore rinnova con la Juve? L’agente si sbilancia! Le sue parole sul futuro del centrale accostato ai rossoneri

Negli scorsi mesi il nome di Daniele Rugani era stato accostato al calciomercato Milan. Il suo agente, Davide Torchia, si è espresso così ai microfoni di TMW in merito al futuro del proprio assistito, in procinto di rinnovare il proprio contratto con la Juve.

PAROLE – «Siamo fiduciosi, abbiamo avuto un incontro che per me è molto positivo. Adesso aspettiamo la qualificazione matematica alla prossima Champions, perché è lo step che si è dato il club per risolvere le varie situazioni in pendenza. Ma ripeto: siamo fiduciosi».