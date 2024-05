Kelly Milan, il difensore sempre più lontano dai rossoneri: questo club di Premier fiuta il colpo a zero NOVITÀ

Kelly Milan, il difensore sempre più lontano dai rossoneri: questo club di Premier fiuta il colpo a zero. La NOVITÀ sul terzino

Come riportato da Fabrizio Romano, il calciatore seguito dal calciomercato Milan, Kelly sembrerebbe destinato a vestire nella prossima stagione la maglia del Newcastle.

Il difensore lascerà il Bournemouth a zero nella prossima sessione di mercato e il club in cui gioca Sandro Tonali, sembra pronto per trovare un accordo anticipando i rossoneri che erano stati molto vicini al difensore a gennaio.