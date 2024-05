Adli Milan, il francese non se lo ASPETTAVA! Ibrahimovic gli ha detto questa cosa, futuro in bilico?

Adli-Milan, clamorosa decisione dei rossoneri sul futuro del francese: il centrocampista è considerato tra i cedibili. I dettagli

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa in vista della prossima estate per quanto riguarda il futuro di Yacine Adli.

L’ex Bordeaux, che ha un contratto in scadenza a giugno del 2026, può partire a fronte di un’offerta di almeno 10 milioni di euro. Molti sondaggi ma nessuna offerta concreta, al momento. Il ragazzo è dunque considerato tra i sacrificabili.