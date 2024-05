Sesko Milan, l’attaccante è più LONTANO: il Lipsia spiazza il Diavolo, tifosi rassegnati. Il futuro è deciso

Sesko-Milan, l’attaccante sloveno si allontana dal club rossonero: il Lipsia offre un nuovo contratto alla punta

Si complica nel calciomercato Milan l’arrivo in estate di Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia da tempo individuato come top obiettivo per l’attacco insieme a Joshua Zirkzee.

Il Lipsia ha rotto gli indugi e, come riferito da Fabrizio Romano, ha presentato un’importante offerta al calciatore per convincerlo a rimanere almeno un altro anno. Su Sesko, oltre ai rossoneri, ci sono diversi club, in particolare quelli della Premier League.