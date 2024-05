Mercato Milan, Di Stefano convinto: «Servono 3 acquisti, i nomi in attacco sono questi»

Il giornalista Peppe Di Stefano ha detto la sua su quelle che potrebbero essere le prossime mosse del mercato Milan

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Peppe Di Stefano non si è voluto sbilanciare, ma ha comunque tracciato quelli che, a detta sua, saranno i piani del mercato Milan per l’estate. Questo il suo punto tra cessioni ed acquisti.

PAROLE – «Se mai dovessero andar via Maignan, Theo Hernandez o Leao vanno sostituiti degnamente. Servono 3 acquisti: un difensore centrale, un centrocampista e un numero 9. A centrocampo serve un giocatore di valore: uno alla Kessié, che completi il reparto. In attacco i nomi restano quelli: Zirkzee che è seguito da tante squadre, Sesko e Guirassy».