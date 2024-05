Zirkzee Milan, il Bologna pensa al sostituto: occhi su un ex rossonero! Ecco chi è l’attaccante finito nel mirino dei rossoblù

Joshua Zirkzee rimane il grande sogno del calciomercato Milan per l’attacco. Il Bologna, conscio delle tante richieste per la propria stella, sta cominciando a guardarsi attorno.

Uno strano scherzo del destino potrebbe far sì che si verifichi un incastro con i rossoneri. Come riferito da TMW, infatti, i rossoblù avrebbero individuato come sostituto ideale dell’olandese Jorgen Strand Larsen. L’attaccante del Celta Vigo ha avuto infatti un passato nella Primavera rossonera.